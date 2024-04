Attaque au couteau à Sydney : deux Français sont devenus les héros de l'Australie pour s'être confrontés au tueur

Deux jeunes Français résidant en Australie ont tenté d'arrêter le tueur du centre commercial de Sydney, samedi 13 avril, réussisant à le ralentir. Un exploit qui leur vaut d'être érigés en héros locaux.

Depuis quelques jours, l'Australie ne parle que d'eux. Des résidents français qui ont essayé, avec leurs moyens, de stopper l'assaillant du supermarché de Sydney (Australie), samedi 13 avril. L'homme de 40 ans s'est mis à poignarder au hasard les clients du centre commercial. Présents sur place, Silas Despreaux et Damien Guerot interviennent, et mobilisent leur courage en s'emparant d'un poteau pour lui barrer le passage. "On l'a vu arriver, beaucoup de boutiques fermaient leur porte. Nous avons pensé qu'il fallait essayer de l'arrêter", se souvient Damien Guerot.

"Ses yeux étaient vides, comme s'il était absent"



Le jeune homme s'est opposé à l'assaillant quelques instants, lui lançant le poteau avant de s'enfuir. "Il ne parlait pas. Il était très grand, un peu maigre, mais ses yeux étaient vides, comme s'il était absent", se souvient encore Damien Guerot, marqué par sa brève rencontre avec le tueur. Son action aura ralenti la course de l'assaillant. Mais le Français reste modeste, c'est bien une policière qui l'a neutralisé avec son arme juste après. "C'est elle en fait qui est une héroïne, elle a fait le travail. Nous, on a juste fait ce qu'on a fait, nous ne sommes pas de vrais héros", ajoute Damien Guerot. Mais en Australie, l'intervention de Damien Guerot a été largement saluée, et son visa de travail du bâtiment arrivant à expiration, les autorités lui offrent désormais la nationalité.