L'Azerbaïdjan annonce l'expulsion de deux diplomates français sur fond de tensions avec l'Arménie

L'Azerbaïdjan a annoncé dans un communiqué, mardi 26 décembre, l'expulsion de deux diplomates français pour des activités "incompatibles avec leur statut", dans un contexte de tensions entre les deux pays au sujet du soutien de Paris à l'Arménie face aux menaces d'invasion de son voisin. L'ambassadrice de France, Anne Boillon, a ainsi été convoquée au ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères pour se faire notifier "une protestation ferme contre des actes de deux employés de l'ambassade de France".

Le site d'information turc TRT, qui a eu accès au communiqué azerbaïdjanais, rapporte qu'"il a été porté à l'attention de l'ambassadrice de France que deux employés de l'ambassade ont été déclarés persona non grata par le gouvernement azerbaïdjanais en raison de leurs activités non adaptées au statut diplomatique et contraires à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961." Les deux diplomates doivent quitter l'Azerbaïdjan sous 48 heures, précise la même source.

Paris soutient Erevan

Après l'annexion de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, fin septembre, l'Arménie craint que son voisin azerbaïdjanais, plus riche et mieux armé, ne tente de relier par la force l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan à son territoire – en empiétant sur le sud du territoire arménien. Dans ce contexte de fortes tensions, Paris soutient Erevan et a renforcé sa coopération militaire en acceptant notamment de vendre des équipements de défense sol-air à son partenaire de longue date. De quoi agacer l'Azerbaïdjan, qui multiplie les entraînements militaires avec la Turquie, une autre nation hostile à l'Arménie.