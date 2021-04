Inondations en Indonésie et au Timor oriental : le bilan atteint au moins 157 morts

Les heures passent, et le bilan humain des inondations provoquées par le cyclone tropical Seroja en Indonésie et au Timor oriental ne cesse de s'alourdir. Au moins 157 personnes ont péri et des dizaines d'autres restent portées disparues, ont annoncées les autorités mardi 6 avril.

Le centre indonésien de gestion des catastrophes a fait état de 130 morts dans plusieurs îles proches du Timor oriental, où 27 décès ont aussi été recensés. Le précédent bilan pour les deux pays était de 113 morts.

En Indonésie, les sauveteurs luttaient pour tenter de retrouver plus de 70 personnes portées disparues, utilisant parfois des pelleteuses pour retirer les débris accumulés lors du passage du cyclone.

Le travail des sauveteurs compliqué par les conditions météo

Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont généré des crues soudaines et des glissements de terrain, emportant parfois des habitations. Plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation.

De nombreuses maisons, routes et ponts sont recouverts de boue et d'arbres déracinés, ce qui complique la tâche des sauveteurs tentant d'atteindre les zones les plus touchées. "On risque encore de voir une météo extrême dans les jours qui viennent" en raison du cyclone, a prévenu un porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

La tempête progresse désormais en direction de la côte ouest de l'Australie.