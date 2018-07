Thaïlande : les quatre premiers enfants sauvés sont en bonne santé

Quatre des douze enfants coincés dans la grotte de Tham Luang au nord de la Thaïlande depuis 15 jours ont pu être évacués dimanche 8 juillet. Ils ont été transportés dans la foulée à l'hôpital de Chiang Rai. "Les quatre rescapés du jour vont passer leur première nuit à l'air libre, rapporte journaliste de France 2, Nicolas Bertrand. Les médecins sont plutôt positivement surpris de leur état de santé."

Montrer l'exemple aux autres enfants

Après avoir passé 15 jours au fond d'une grotte, dans le noir complet, avec très peu de nourriture et d'eau potable, l'objectif est désormais de remettre sur pieds ces adolescents, qui "ne souffrent pas de pathologies particulières". Le journaliste poursuit : " Les quatre enfants hospitalisés étaient les plus forts psychologiquement et physiquement, l'objectif est de montrer l'exemple et de prouver à leurs camarades qu'il est possible de s'en sortir". Les opérations de secours ne reprendront que demain très tôt. Il faudra faire vite, la pluie a recommencé à tomber.

