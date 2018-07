Thaïlande : les premiers enfants ont été évacués sains et saufs

Les premiers enfants sont sortis sains et saufs. Dimanche 8 juillet, la première opération de sauvetage des enfants pris au piège dans une grotte s'est bien passée, quatre d'entre eux ont été secourus et escortés vers l'hôpital. "Après 16 jours, l'instant attendu est arrivé. On a vu les joueurs de l'équipe de foot en chair et en os", a déclaré le chef de la mission de sauvetage, remerciant au passage la solidarité des pays participants à cette opération délicate.

Intervention rapide

L'intervention a démarré à 10 heures, heure locale et a été plus rapide que prévue. Les sauveteurs ont pu récupérer 4 enfants et sortir avec deux heures d'avance sur l'horaire envisagé. Les familles sont soulagées. Dans quelques heures, la seconde partie de l'opération devrait commencer pour évacuer les huit enfants et leur entraîneur toujours coincés dans la grotte.