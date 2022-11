DIRECT. La guerre en Ukraine "est aussi votre problème", déclare Emmanuel Macron au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique

Selon une étude canadienne publiée mardi, fumer du cannabis pourrait être plus nocif que le tabac pour les poumons. Des chercheurs de l'université et de l'hôpital d'Ottawa ont trouvé des taux plus élevés d'inflammation des voies respiratoires et d'emphysème (une maladie pulmonaire) chez les fumeurs de cannabis, par rapport aux fumeurs de tabac et aux non-fumeurs.