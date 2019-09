Ouragan Dorian : les rescapés poussent un ouf de soulagement

Rien ou presque n'a résisté à la force des vents. Comme réduite en miettes, Marsh Harbour, ville principale des îles Abacos, au nord des Bahamas, a été défigurée par l'ouragan Dorian. 60% de la ville est désormais détruit. Les autorités redoutent que d'autres victimes se trouvent encore sous les décombres. Richard Johnson, un riverain, ratisse les centres d'accueil à la recherche de son petit frère, qu'une rafale de vent a emporté alors qu'il s'était réfugié sur un toit.

"On recommencera nos vies"

Tim Aylen, un autre habitant, a pu retourner dans sa maison, qui a plutôt bien tenu. Il y a quelques jours, il avait filmé ses enfants pris au piège. Le voilà aujourd'hui soulagé. "Ça fait du bien, tous ces gens qui nous soutiennent. On trouvera une autre maison et on recommencera nos vies", explique-t-il. Selon les autorités des Bahamas, la reconstruction va durer des générations.

