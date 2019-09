VIDEO. Bahamas : l'émotion des retrouvailles pour des habitants séparés par l'ouragan Dorian

Aux Bahamas, après le passage de l'ouragan Dorian, le bilan continue de s'alourdir vendredi 6 septembre. On atteint ainsi les 30 morts, et les autorités redoutent un chiffre final bien plus élevé. Les dégâts matériels sont considérables et les habitants commencent peu à peu à prendre conscience de l'ampleur des dégâts.

Dans cet océan de catastrophe, quelques îlots de bonheur émergent. Ainsi, une femme et son fils, séparés pendant la tempête, se sont retrouvés. La mère pensait ne jamais revoir son enfant. Sur l'îlot de Man-O-War, c'est un couple qui a laissé éclater son émotion. Après cinq jours sans nouvelles l'un de l'autre, ils ont pu s'enlacer de nouveau. "Tout va bien maintenant, tu vas être en sécurité", a susurré l'homme.

Mais autour, c'est la désolation. Aucune maison ne semble avoir été épargnée par les vents et la pluie. Les rues ne sont qu'un amas de taule, de gravats et d'arbres. "Je ne souhaite cela à personne. Aucun mot ne peut le décrire (...) C'était comme une bombe atomique", exprime une sinistrée. Les secours continuent de rechercher les centaines d'habitants qui manquent à l'appel. Certains parlent de fuir les lieux, avant une catastrophe sanitaire.

