Au Mexique, dix hommes bloqués depuis une semaine dans une mine de charbon inondée

Plus de 500 secouristes tentent de sauver dix mineurs coincés à 60 mètres sous terre après l'effondrement de la paroi d'une mine au Mexique.

Piégés à 60 mètres sous terre depuis six jours. Au Mexique, la paroi d'une mine de charbon de la localité de Sabinas, dans le nord du pays, s'est effondrée mercredi 3 août. L'éboulement a provoqué une inondation et a coincé les mineurs qui y travaillaient. Dix hommes sont désormais bloqués.

Plus de 500 secouristes s’activent pour extraire l’eau de la mine à l’aide d’une vingtaine de pompes. Mais le sauvetage progresse difficilement : des filtrations rendent compliquées les opérations pour faire baisser le niveau des eaux et les mineurs bloqués ne peuvent pas communiquer avec la surface. Selon certains, cette mine n'aurait jamais dû être exploitée, faute de réunir les conditions minimales de sécurité et les puits voisins de ceux où les mineurs travaillaient étant eux-mêmes déjà inondés.

Espoir d'un refuge dans une bulle d'air

Les familles des mineurs ne renoncent pas à l'idée de les revoir. Dans cette région carbonifère du Mexique, les sauvetages extraordinaires et inespérés après ce genre d'accidents sont fréquents. Pour leurs proches, plus qu'un seul espoir : que les dix mineurs disparus aient trouvé refuge dans une bulle d'air.