Vincent Bolloré, un "tout-puissant" mis à mal ?

La mise en examen de Vincent Bolloré pour des soupçons de corruption est une "bombe judiciaire" pour Nicolas Vescovacci. Le journaliste rappelle que ces accusations pourraient coûter à l'homme d'affaires "jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende". Cette affaire de corruption présumée est liée à l'obtention de concession dans des ports de commerce en Guinée et au Togo. "Le groupe Bolloré en Afrique, c'est un empire industriel et financier qui pèse à peu près 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 25 000 personnes, 250 filiales...", explique Nicolas Vescovacci.

Un empire en Afrique

"Par ces ports, il contrôle une partie des économies locales", ajoute-t-il, pour mettre l'accent sur le poids du groupe Bolloré sur le continent : "Monsieur Bolloré est présent dans 46 pays africains". "Au fil des années, il a tissé un réseau très important qui va d'anciens espions et policiers à des hommes politiques. Tout le monde sait que Monsieur Bolloré est très proche de Nicolas Sarkozy [...] Il a tissé également des liens à gauche", explique le journaliste, qui décrit Vincent Bolloré comme quelqu'un qui "ne s'embarrasse pas de principes, y compris avec ses propres équipes et ses proches".

