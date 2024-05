Tunisie : les manifestants expriment leur colère après l’arrestation de Sonia Dahmani

L’avocate tunisienne Sonia Dahmani a été arrêtée, samedi 11 mai. Des manifestants ont exprimé leur colère le lendemain, à Tunis.

Jamais la police tunisienne n’avait osé prendre d’assaut l’ordre des avocats. Depuis le samedi 11 mai, c’est désormais chose faite. Encagoulés, des agents ont interpelé Sonia Dahmani, sous les cris de ses collègues. Une semaine auparavant, elle avait ironisé après une remarque sur la situation migratoire. Elle avait été immédiatement poursuivie pour atteinte à la sûreté publique et incitation à la haine.

Des espoirs déchus

C’est la conséquence d’un décret promulgué par le président Kaïs Saïed en 2022. Il est jugé liberticide par l’opposition. L’autoritarisme est dénoncé par des centaines de manifestants. Dimanche 12 mai au matin, ils étaient des centaines à protester à Tunis (Tunisie). Ces dernières années, la politique de l’exécutif s’est particulièrement durcie. En un an et demi, plus de soixante personnes ont été arrêtées. De plus en plus, les espoirs nés du printemps arabe se dissipent.