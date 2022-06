Le film "Buzz l'Eclair" interdit à Tunis

La date de sortie de Buzz l'Eclair (Lightyear en anglais), dernier film d'animation de la franchise Disney-Pixar, était prévue pour le 22 juin en Tunisie, mais il n'y a pas eu de projection. "Les gouverneurs de Tunis et de Sousse viennent en effet de prendre cette décision en raison des scènes controversées que comporte le film. Ils ont annoncé l’interdiction de la projection du film dans toutes les salles de cinéma, dans un communiqué publié ce mercredi 22 juin 2022", rapporte Webdo. Le film n'aurait pas reçu de visa d'exploitation de la part du ministère de la Culture tunisien, selon Réalités Online. Cette interdiction intervient après une pression d'associations conservatrices à cause de "scènes choquantes". Le film d'animation contient une scène de baiser entre deux personnes de même sexe.

"Atteinte aux mœurs"

Les médias locaux rappellent que le film a déja été interdit aux Emirats arabes unis et dans de nombreux pays musulmans. La censure est une pratique répandue dans le monde arabe, notamment dans la région très conservatrice du Golfe. Les films qui comportent des scènes considérées comme pouvant porter atteinte aux mœurs sont souvent coupés, voire complètement bannis. En avril, l'Arabie saoudite avait demandé à Disney de supprimer les "références LGBTQ" au film de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.