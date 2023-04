Soudan : des évacuations toujours en cours

Alors que le Soudan est toujours sous haute tension, la France fait son maximum pour rapatrier ses ressortissants et diplomates. Depuis le 24 avril, les évacuations se poursuivent.

Les ressortissants ont réussi à rejoindre l'aéroport de Khartoum pour évacuer le Soudan par un avion de l'armée française. C'est la fin d'un long calvaire pour eux. Ils étaient bloqués depuis plus d'une semaine dans les combats. Direction désormais la base militaire française de Djibouti. Ce sont en tout 388 personnes qui ont été évacuées dont des ressortissants d'autres pays européens et asiatiques. À leur arrivée à Djibouti, ces rapatriés, enfin en sécurité, ressentent un fort sentiment de soulagement. "On attend juste de savoir quand est-ce qu'on sera rapatriés en France. On a quelques personnes qui ne se sentent pas très bien mais dans l'ensemble ça va. On est en sécurité, on est heureux", confie l'un d'entre eux.



150 soldats mobilisés

L'opération d'évacuation a été extrêmement périlleuse. Elle a mobilisé 150 soldats français. Un des convois transportant les personnes évacuées vers l'aéroport a été pris dans des tirs croisés. Une ou deux personnes auraient été blessées. Une information que les autorités françaises refusent de commenter. La situation au Soudan est très préoccupante. Les combats ont commencé il y a dix jours.