Dans la société malienne, les bouffons rituels remettent en question le pouvoir, les comportements sociaux, la sexualité et le rapport à la mort.

Depuis une quinzaine d’années, Dany Leriche et Jean-Michel Fickinger, un couple de photographes, travaillent sur les minorités spirituelles et les cultures qui résistent à l’uniformisation occidentale. Leur dernier livre s’intéresse à la société des Korèdugaw du Mali, des "bouffons" qui ont un rôle essentiel de régulation sociale.

"Nous les montrons sur un fond blanc, pour les extraire de leur contexte, et instaurer une relation personnelle avec eux. Il s’agit pour nous de restituer tout leur poids spirituel et social par-delà l’exotisme des apparences. Le choix de les représenter est à la fois philosophique et artistique", expliquent les photographes à Jean-Christian Fleury, professeur de lettres et critique d’art spécialisé dans la photographie.

Mais mondialisation, attirance des jeunes pour les modes de vie urbains, prosélytisme des religions et "très grande contrainte" liée aux obligations qu’entraîne la responsabilité d’être Korèdugaw menacent la survie des bouffons. "C’est un engagement total, dont nous n’avons plus idée en Occident et qui effraie aujourd’hui les éventuels successeurs", précisent les photographes.

Depuis 2011, la société des Korèdugaw est inscrite sur la Liste du patrimoine immatériel de l’Unesco.

Ce travail est présenté à l'Espace 19-Paul Fort à Paris.

Les 18 photos de ce diaporama sont extraites du livre Korèdugaw-Les derniers bouffons sacrés du Mali, paru aux Editions Trans Photographic Press.