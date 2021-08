Incendies en Algérie : 36 suspects arrêtés pour le lynchage d'un innocent

La police algérienne a annoncé, dimanche 15 août, l'arrestation de 36 personnes soupçonnées d'avoir participé au lynchage et à l'immolation par le feu d'un homme par une foule l'accusant à tort de pyromanie en Kabylie (nord-est du pays), en proie à des incendies meurtriers. L'affaire a choqué et ému tout le pays après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant une foule battant à mort un homme qui aidait en fait à éteindre les flammes, les incendies qui font rage en Algérie ayant fait plus de 90 morts et disparus en moins d'une semaine. La victime, Djamel Bensmaïl, 38 ans, s'était "rendue à la police d'elle-même" après avoir entendu qu'on la soupçonnait d'avoir mis le feu à la forêt, a affirmé le directeur de la police judiciaire, Mohamed Chakour, lors d'une conférence de presse.

Images insoutenables

Des images relayées en ligne montrent la foule entourant le fourgon de police à Larbaa Nath Irathen, dans la préfecture de Tizi Ouzou très touchée par les feux, et extirpant la victime du véhicule après l'avoir frappée. L'homme a ensuite été battu puis brûlé tandis que des jeunes prenaient des selfies devant le cadavre. Parmi les 36 suspects interpellés, l'homme "qui a poignardé la victime" a été arrêté tandis qu'il "tentait de fuir au Maroc", a ajouté Mohamed Chakour, soulignant que l'enquête était toujours en cours. Les images du lynchage ont été largement diffusées et commentées notamment via le hashtag #JusticePourDjamelBenIsmail. Lors de la conférence de presse de la police, l'image d'une personne tentant de décapiter le cadavre calciné a également été montrée.

Traumatisme

Cela "constitue un traumatisme de plus pour la famille et pour le peuple algérien déjà choqué par ce drame", a estimé la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme dans un communiqué, réitérant sa demande "de justice et de vérité" concernant cet "assassinat abject".

Le père de la victime, Noureddine Bensmaïl, admirablement digne, a été salué comme un héros national après avoir appelé au calme et à la fraternité entre Algériens. "Son geste, qui est à inscrire au panthéon mondial des actes fondateurs de la noblesse humaine, de la tolérance, de la droiture, peu d'hommes ont été ou seront capables de le produire", a loué le journaliste et écrivain Mohamed Badaoui sur sa page Facebook.