Somalie : le pays est au bord de la famine, alerte l'ONU

La Somalie est de plus en plus durement touchée par la faim, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les organisations humanitaires ne parviennent pas à faire face à l'urgence, alors qu'une sécheresse historique frappe le pays.

La quatrième période de sécheresse de l'été qui s'abat sur la Somalie est plus intense et plus longue que les précédentes. Elle laisse planer le spectre d'une nouvelle famine. En visite dans la capitale, Mogadiscio, le chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU alertait, lundi 5 septembre : le temps est compté pour sauver des vies. "J'ai été frappé ces derniers jours par le niveau de douleur et de souffrance que tant de Somaliens endurent. La famine est à la porte et nous recevons aujourd'hui un dernier avertissement", a ainsi déclaré Martin Griffiths, le visage grave.

Un enfant sur deux de moins de 5 ans en proie à la malnutrition aiguë

Les zones du sud du pays, aux alentours de Baidoa et Buur Hakaba, sont secouées depuis quinze ans par la violente insurrection des islamistes radicaux shebab. La moitié de la population, soit 7,8 millions de personnes, souffre de la sécheresse. 213 000 sont en grand danger de famine. Le manque de pluie décime les troupeaux et tarit les sources d'eau, dont le prix a augmenté de 55% à 85% depuis janvier. Il y a quelques jours, l'Unicef alertait sur le sort des enfants : la moitié des moins de 5 ans est en proie à une malnutrition aiguë.