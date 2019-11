Des migrants jouent leur propre rôle à l’Opéra de Rome

En Italie, à Rome, 30 migrants, tous rescapés de naufrages, incarnent leur rôle dans l’opéra de Mozart “Idoménée, roi de Crête”. Parmi eux, Abdul Razak, originaire de Somalie, arrivé il y a seulement deux ans dans la Botte. Parlant un italien irréprochable, d’une grande fluidité, le réfugié joue dans cette pièce : “Tout ce que raconte notre spectacle, je le comprends, je le ressens. C’est un message qui parle de moi et c’est pour cela que j’ai accepté d’y participer”.

Un thème ancien mais lié à l’actualité

“Ce thème de la guerre et des conflits entre les peuples est très actuel. Cela se sent dans la mise en scène très moderne, où interviennent des comédiens habillés comme de vrais soldats. La présence de vrais réfugiés et de vrais migrants apporte justement un souffle particulier à cette mise en scène” confie un autre comédien. Une pièce à découvrir à l’Opéra de Rome jusqu’au 16 novembre.