Covid-19 : la moitié des Sud-Africains potentiellement contaminés, selon deux études

La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par le Covid-19, selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. Le pays africain, officiellement le plus touché par le coronavirus et qui a mené une vaste campagne de tests dès la première vague, a enregistré plus de 140 000 décès supplémentaires depuis mai 2020, selon le Conseil sud-africain de la recherche médicale. La première assurance médicale privée du pays, Discovery (lien en anglais), estime qu'environ 90% de ces morts sont imputables au Covid-19, soit 120 000 morts. Or, selon les statistiques officielles, l'Afrique du Sud n'a enregistré que 48 500 décès liés au coronavirus, pour environ 1,5 million de cas. Des chiffres sous-estimés, selon le statisticien de Discovery, Emile Steep.

"Les décès attribués au Covid sont sous-estimés dans presque tous les pays du monde" Emile Steep, statisticien à l'AFP

Au 16 février 2021 : + de 3 700 000 cas de #COVID19 en Afrique - avec + de 3 300 000 guérisons associées et 98 000 décès signalés.



Consultez les chiffres par pays sur le tableau de bord COVID-19 de l'OMS pour la Région africaine: https://t.co/OLDIVVIePA pic.twitter.com/mSkSNEuk3y — OMS Afrique (@OMS_Afrique) February 16, 2021

Statistiques officielles

Le statisticien estime que la mortalité liée au Covid-19 est d'environ 0,4% en Afrique du Sud. Partant de l'hypothèse que 120 000 personnes y ont succombé, cela signifierait que plus de 30 millions de personnes ont été contaminées, calcule-t-il. Soit environ la moitié de la population. Cette estimation concorde avec une étude sur les anticorps, qui révèle qu'entre 32% et 63% des Sud-Africains ont contracté le virus depuis le début de la pandémie. La présence d'anticorps dans le sang permet de détecter si une personne a été infectée par un virus même après sa guérison. Cette étude publiée la semaine dernière par le Centre national du sang (South African National Blood Service) a été menée sur un panel de 5 000 donneurs répartis dans seulement quatre provinces du pays.

Deuxième vague

L'Afrique du Sud traverse une deuxième vague de coronavirus, largement causée par un variant local, réputé plus contagieux. Récemment, les courbes se sont infléchies, le nombre de nouveaux cas tombant autour des 2 000 par jour, contre plus de 20 000 fin décembre. Le pays a lancé sa campagne d'immunisation mercredi 17 février, avec des vaccins du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Les premières vaccinations sont destinées aux 1,2 million de personnels de santé.