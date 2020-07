Coronavirus : au Kenya, pratiquer la boxe est devenu vital pour les jeunes des quartiers défavorisés

Ne pas rester enfermé chez soi et pratiquer une activité est essentiel pour les sportifs en herbe.

Au Kenya, le gouvernent a fermé les écoles et interdit les rassemblements publics. Mais le Mathare North Boxing Club a mis en place toutes les mesures essentielles pour se conformer aux directives sanitaires et pouvoir ainsi continuer d’accueillir les enfants des bidonvilles. Leur apprendre un sport et leur offrir une leçon de vie est le but affiché de ses responsables.

9 photos de Njeri Mwangi accompagnent ce propos.