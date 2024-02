Crise au Sénégal : les députés se penchent sur le report controversé de la présidentielle

Le débat s'annonce houleux. Au lendemain de heurts entre des opposants et les forces de l'ordre à Dakar, les députés sénégalais examinent lundi 5 février une proposition de loi controversée sur le report de l'élection présidentielle annoncé par le chef de l'Etat Macky Sall. Ce texte reporterait le scrutin de six mois maximum et son approbation, qui nécessite une majorité des trois cinquièmes des 165 députés, n'est pas acquise. Le vote est prévu en fin de matinée.

Macky Sall avait annoncé samedi, quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale, avoir signé un décret ajournant la présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal, un pays qui n'a jamais connu de coup d'Etat, une rareté sur le continent.

Plusieurs dizaines de candidatures rejetées

Cette annonce a soulevé un tollé et fait craindre un accès de fièvre dans un pays réputé être un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, mais qui a traversé différents épisodes de troubles meurtriers depuis 2021. L'ajournement du scrutin a été annoncé sur fond de conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, qui a validé en janvier vingt candidatures, un record, mais en a rejeté plusieurs dizaines d'autres. Deux ténors de l'opposition ont été exclus : Ousmane Sonko, en prison depuis juillet, et Karim Wade, ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012).

Le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé lundi les Sénégalais à régler leur "différend politique par la concertation, l'entente et le dialogue".