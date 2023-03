République démocratique du Congo : deux pilotes bénévoles viennent en aide aux organisations humanitaires

Quelques semaines par an, des pilotes se mettent au service des organisations humanitaires avec l'ONG Aviation sans frontières. Ils œuvrent le plus souvent en Afrique et transportent de la nourriture et des médicaments.

À bord d’un avion au-dessus de l’Afrique central se trouvent Ludovic Biteau et Olivier Peyrus, son pilote bénévole pour l’ONG Aviation sans frontières. Chaque jour, ils transportent des médecins, des humanitaires ou des médicaments vers des zones reculées et parfois dangereuses. Chaque veille de départ, ils préparent la mission, calculent l’itinéraire et évaluent les risques. "Il peut y avoir des vols qui sont annulés parce que la sécurité sur place n’est pas assurée", déclare Olivier Peyrus.

Un vol sous tension Ce jour-là, en République démocratique du Congo, les pilotes doivent transporter des humanitaires pour le compte des nations unies. Comme prévu, la situation est tendue : ils ont reçu une alerte terroriste. Des engins explosifs ont été retrouvés dans la nuit près de l’aéroport. Chaque voyageur doit donc être fouillé. Les rebelles sont actifs juste en dessous dans la brousse. Ils tuent régulièrement des civils. Cinq millions de personnes ont dû fuir les combats. C’est pour leur venir en aide que les pilotes et leurs passagers viennent dans la partie nord-est du pays.