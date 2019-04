Gorilles : la photo qui a fait le tour du monde

Un selfie et deux gorilles qui prennent la pose fièrement. Une photo pour l'histoire qui a fait le tour du monde. Postée sur les réseaux sociaux par ce garde forestier, la photo est légendée non sans humour : "Encore une journée au bureau". Le travail de Mathieu Shamavu ? Prendre soin des gorilles des montagnes menacés de disparition, élevés dans le parc national des Virunga au nord-est de la République démocratique du Congo. Quand le garde prend son téléphone, les deux singes se prennent au jeu et l'imitent.

"Ils ont observé mes gestes et l'objectif"

"Quand ils se sont mis debout, moi j'ai pris prudemment mon téléphone, car je ne voulais pas manquer ce cliché, c'était quand même exceptionnel", témoigne-t-il. "Quand ils m'ont vu prendre le téléphone, ils ont tout de suite arrêté ce qu'ils faisaient pour regarder la caméra, ils ont observé mes gestes et l'objectif". Les deux gorilles stars ont été sauvés du braconnage en 2007.

