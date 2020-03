Bercy signe-t-il le grand retour du chanteur congolais Fally Ipupa dans les salles européennes?

Fort de sa "victoire" sur les "Combattants" qui, depuis quelques années, empêchaient la tenue de ses concerts notamment en Europe, le célèbre chanteur congolais se produira à Londres le 29 mars 2020.

Le chanteur congolais Fally Ipupa a pu se produire sur la scène de l'AccorHotels Arena le 28 février 2020 à Paris. Il a ainsi eu raison de ces fameux "Combattants". Ce mouvement, constitué par des membres de la diaspora originaire de la République démocratique du Congo (RDC) et installée en Occident, est depuis quelques années le cauchemar des artistes congolais.

Le phénomène des "Combattants" date de 2006, expliquait Radio Okapi dans un article publié en 2012. "Plusieurs artistes musiciens de la RDC ne se produisent plus en Europe. Ils sont menacés par les Congolais vivant à l’étranger qui leur reprochent leur appartenance politique. La plupart d’entre eux ont participé aux campagnes électorales de Joseph Kabila de 2006 et de 2011. Ce jeudi 21 juin (2012), ils ne pourront pas aller se produire en Europe à l’occasion de la Fête internationale de la musique".

"La détermination" et "le courage" des fans de Fally Ipupa

A l'instar d'autres grands noms de la musique congolaise, Fally Ipupa n'avait pu se produire en Europe depuis une décennie. C'est pourquoi, dès le lendemain du concert, l'artiste congolais se réjouissait et remerciait les "20 000 personnes" qui avait rendu "cette soirée du 28.02.2020 inoubliable" et saluait "(leur) détermination, (leur) courage, mais surtout (leur) amour (qui avaient) permis de réécrire une nouvelle histoire". "Mes regrets les plus sincères à tous ceux et celles qui n’ont pas pu accéder à l’intérieur de la salle, ce n’est que partie remise", poursuivait-il. Car en dépit de l'arrêté du 26 février 2020 de la préfecture de police interdisant toute manifestation aux abords du lieu du spectacle, situé dans le XIIe arrondissement de Paris, les "Combattants" n'ont pas renoncé à leur action.

Merci aux 20000 personnes qui ont rendu cette soirée inoubliable.Votre détermination,votre courage, votre amour ont permis de réécrire une nouvelle histoire Mes regrets les plus sincères à tous ceux qui n’ont pas pu accéder à la salle, ce n’est que partie remise je vous aime ❤️ pic.twitter.com/CKfjFU6mxn — Fally Ipupa (@fallyipupa01) February 29, 2020

Objectif atteint, en partie. Avec la fermeture de la gare de Lyon à Paris aux alentours de laquelle une trentaine de véhicules ont été brûlés, la perturbation du trafic des bus de la RATP (lignes 71, 29 et 64), mais aussi avec leurs barrages et leurs manœuvres d'intimidation, les "Combattants" ont réussi à empêcher quelques fans d'accéder à la salle de spectacle. Pourtant, les spectateurs ne se sont pas découragés en cherchant par tous les moyens à aller écouter leur idole. Comme cette jeune femme rencontrée dans le bus 64, qui avait déjà dû trouver un trajet alternatif, avant de poursuivre sa route et de s'entendre dire par d'autres fans que les accès à la salle étaient bloqués par les "Combattants".

A la suite des incidents, rapportait l'AFP le 1er mars 2020, "au moins 71 personnes ont été interpellées pendant la soirée, ce qui a donné lieu à 52 gardes à vue". De même, "à l'issue de ces gardes à vue, au moins quatre personnes seront jugées, soit très prochainement en comparution immédiate, soit ultérieurement via une convocation devant le tribunal".

Le concert du 28 février 2020 s'apparente à une double performance à la fois artistique et symbolique. Outre le soutien de ses compatriotes, Fally Ipupa a été félicité par ses pairs africains. Notamment le célèbre groupe ivoirien Magic System qui soulignait "cette belle victoire au profit de la musique africaine".

Félicitations à @fallyipupa01 pour cette belle victoire au profit de la musique Africaine. Merci d’écrire les belles pages de notre musique. Puisse Dieu te permettre de relever encore de grands défis dans ta sublime carrière. pic.twitter.com/ZidlGnLgAR — A'Salfo Magic System (@asalfomagic) February 29, 2020

Une "victoire" puisqu'en 2017, la préfecture de police de Paris avait tout simplement annulé le concert de Fally Ipupa à La Cigale par crainte de débordements. Trois ans après, le rendez-vous de Bercy sonnait comme un défi. D'autant que Fally Ipupa avait rencontré certains "Combattants", confiait-il, quelques jours avant l'événement, sur les antennes de France 24. "J'ai rencontré plusieurs 'Combattants' qui veulent juste combattre pour le bien de notre pays, (pas) pour boycotter les artistes musiciens. Aujourd'hui, il y a des 'Combattants' qui ont avancé dans leur combat, qui ont une autre vision de leur combat. Ils sont pour la reprise de la musique congolaise en France et en Europe, un peu partout".

Le grand Papa Wemba, disparu en 2016, soulignait dans l'article de Radio Okapi sur le phénomène des "Combattants", que les artistes étaient "pris au piège de la politico-politique". "Mais j’ai toujours dit qu’on finira par fumer le calumet de la paix", avait-il ajouté.

Le calumet de la paix a-t-il été fumé à Bercy ? Rien n'est moins sûr. Les méthodes des "Combattants" sont source de controverse, mais elles posent la problématique de la neutralité politique pour les artistes africains, dont certains se font le chantre de régimes abhorrés par leurs compatriotes. Les artistes congolais sont d'autant plus tiraillés qu'ils sont passés maîtres dans l'art de l'"atalaku" ("crieur" en lingala, l'une des principales langues parlées en RDC), à savoir faire l'éloge de quelqu'un en glissant son nom dans une chanson. Les noms des amis, des producteurs, des animateurs ou des politiques appréciés des interprètes, tout y passe. Cependant, au niveau politique, l'exercice peut se révéler périlleux.

"Je suis un artiste, comme l'église dans le village"

Fally Ipupa était ainsi interrogé à propos de l'opposant congolais Martin Fayulu, qui venait d'être déclaré candidat unique de l'opposition à la présidentielle de 2018, cité dans l'un de ses titres sur le plateau du journal Afrique de TV5.



"C'est 'un vieux' (terme affectueux, NDLR) qui m'a soutenu, depuis que j'ai commencé mon aventure en 2006 (...). Je suis très fier de lui (...), expliquait-il. C'est d'ailleurs très bien que les politiciens se mettent d'accord pour l'intérêt du pays. En tout cas, bonne chance à mon 'vieux' Martin Fayulu". Dans la foulée, l'artiste précisait : "Je ne soutiens pas le politique parce que j'estime que je suis un artiste, comme l'église dans le village, même si j'ai des relations avec des politiciens. Je préfère pour l'instant chanter (...) Quand il y a des problèmes, j'arrive juste pour panser les plaies, pour ramener un peu d'amour".

Fally Ipupa est, entre autres, ambassadeur de bonne volonté de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco). Par ailleurs, il avait annoncé qu'une partie des recettes du concert du 28 février irait à la fondation du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018, qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles en RDC. Après le concert de Bercy, Fally Ipupa attend donc ses nombreux fans le 29 mars 2020 à Londres.