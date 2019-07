A Lagos, des street-artistes racontent l'histoire du Nigeria sur les murs

D'immenses portraits d'hommes politiques, de militaires, de célébrités… s'affichent sous les ponts de la capitale, là où se croisent commerçants à la sauvette, gamins de rues, pickpockets et artistes.

Malgré les tensions ethniques et religieuses, le crime et la violence, les artistes sont attirés par la vitalité et la jeunesse de cette mégapole. Capitale économique du Nigeria, elle est la ville la plus peuplée d’Afrique de l’Ouest avec 20 millions d’habitants.

Le photographe Pius Utomi Ekpei s'y est rendu. Voici sept de ses clichés.