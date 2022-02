Maroc : le petit Rayan a été inhumé dans son village d'Ighrane, le pays endeuillé

Après un drame humain qui a ému le monde, la dépouille de Rayan a été inhumée, lundi 7 février. Le petit garçon de 5 ans, décédé après avoir passé cinq jours coincé dans un puits asséché de 30 mètres de profondeur, dont il avait été extrait samedi soir, a été enterré près de son village d'Ighrane, suscitant l'émotion du Maroc et du monde entier.



"Le silence est terrible ce matin dans le village. Tout le monde priait pour qu'il sorte vivant. Tout le monde a pleuré", a témoigné un proche de la famille auprès de l'AFP. Le roi Mohammed VI en personne avait appelé les parents de Rayan pour présenter ses condoléances après que son cabinet royal a annoncé samedi soir la mort de l'enfant.

Hommage aux sauveteurs qui ont tout tenté

La tragédie a même suscité une avalanche de messages de compassion en Algérie, alors que les relations entre Alger et Rabat sont au plus bas. Le sélectionneur de l'équipe de football algérienne, Djamel Belmadi, a notamment déclaré : "Notre douleur et notre peine sont grandes, mais n'égaleront jamais celles de ses parents et ses proches".

Les travaux pour combler les tunnels de secours forés par les sauveteurs, qui s'étaient efforcés de faire parvenir de l'oxygène et de l'eau jusqu'à Rayan, ont commencé dimanche. Beaucoup ont rendu hommage aux efforts acharnés des sauveteurs, qui avaient creusé les derniers centimètres à la main pour éviter tout éboulement. Dès le début du drame, des milliers de sympathisants avaient accouru en signe de solidarité et campé sur place, dans cette zone montagneuse du Rif, à près de 700 mètres d'altitude.