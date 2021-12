En dépit de la pandémie, la France continue d'attirer les étudiants étrangers du Maghreb et d'Afrique francophone

Les Marocains sont la première communauté à venir étudier en France. 13% d'entre eux ont opté pour des écoles d’ingénieurs et souvent les plus prestigieuses.

Plus de cinq millions d’étudiants dans le monde effectuent chaque année leurs études à l’étranger contre 3,5 millions il y a dix ans. La France reste un grand pays d'accueil qui arrive à la 6e place mondiale derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et l'Allemagne.

46% viennent d'Afrique, 23% d'Asie

En 2020, la pandémie de Covid avait entraîné une forte baisse du nombre d'étudiants étrangers en France. Mais selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, Paris a retrouvé en 2021 son niveau d’avant crise avec même 3% de visas étudiants de plus qu’en 2019. La France compterait actuellement quelque 360 000 étudiants étrangers sur son territoire, 21% de plus qu’en 2016.

La crise sanitaire a quelque peu modifié la répartition des nationalités présentes. Selon l'agence de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants en provenance de la zone Asie-Pacifique a chuté de 35% en 2020-2021. Ceux de l'Amérique latine et de l'Afrique non francophone sont également en baisse. A l'inverse, la France accueille davantage d'étudiants du Maghreb (+16% par rapport à 2019), d'Afrique francophone (+17%), du Liban (+50%), des Etats-Unis (+43%) ou de Turquie (+30%). Sans parler des très nombreux étudiants européens qui arrivent dans le cadre du programme Erasmus.

Tropisme pour les écoles d'ingénieurs

Environ 46% des étudiants étrangers en France viennent du continent africain. Les plus nombreux sont les Marocains suivis des Algériens, puis (après les Chinois) arrivent les Tunisiens, les Sénégalais, et les Ivoiriens. Avec près de 45 000 étudiants, les Marocains arrivent largement en tête de ce classement, avec un fort tropisme pour les écoles d’ingénieurs.

"Les étudiants marocains sont très bien formés en mathématiques et en physique, leur niveau est incroyable" Gaëlle Le Goff, directrice des relations internationales de l'Ecole Polytechnique Le Figaro-étudiant

A elle seule, l'Ecole Polytechnique, la plus prestigieuse des grandes écoles françaises, accueille actuellement 160 étudiants marocains, soit 11% des étudiants de l'X, comme le précise Le Figaro-étudiant. Ils sont également très fortement représentés à Centrale-Supélec. Ce qui prouve l’excellence de certaines classes préparatoires marocaines. A lui seul, le Lycée d'excellence (Lydex) de Benguérir, non loin de Marrakech, a placé cette année 11 élèves à l'X.

La plupart retourneront dans leur pays

Et ce n’est pas tout à fait nouveau, puisque l’association marocaine des anciens élèves de Polytechnique compte déjà plus de 300 membres, dont de nombreux ministres et chefs d’entreprises.

La plupart d’entre eux retourneront dans leur pays à la fin de leurs études. Ainsi, seulement 21% des étudiants étrangers sont toujours présents en France cinq ans après leur arrivée sur le territoire, affirme une note du Conseil d'analyse économique.