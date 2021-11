Mark Zuckerberg fait appel à Khaby Lame, star des réseaux sociaux, pour faire la pub de son métavers

Dans cette nouvelle pub dont il partage l'affiche avec Mark Zuckerberg, il est question de "téléportation", explique la star des réseaux sociaux Khaby Lame, alias Khabane Lame sur son mur Facebook. Pour le patron du réseau social, rebaptisé Meta depuis le 28 octobre 2021, il s'agit de montrer combien il est aisé de se déplacer dans le métavers, cette "prochaine plate-forme (qui) sera encore plus immersive : un internet incarné où vous êtes dans l'expérience, pas seulement en train de la regarder. C'est ce que nous appelons le métavers et cela concernera tous les produits que nous construisons", promet le fondateur de Meta.

"Dans ce futur, poursuit Mark Zuckerberg, vous pourrez vous téléporter instantanément sous forme d'hologramme pour être au bureau sans avoir à vous déplacer, à un concert avec des amis ou dans le salon de vos parents pour rattraper le temps perdu."

No one makes jumping around the metaverse look easier than @KhabyLame https://t.co/Mw9iYqmeJg pic.twitter.com/vN7iWPGoZf