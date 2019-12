Soldats tués au Mali : hommage national aux Invalides

Le drame s’est passé le 25 novembre : deux hélicoptères de l’armée française sont entrés en collision au Mali. L’hommage national rendu le 2 décembre sera un évènement d’une ampleur inédite, 2 500 personnes y assisteront. "On a croisé beaucoup de monde ce matin, on a vu de nombreux militaires bien sûr, mais aussi des anonymes, des familles, des jeunes qui ont tenu à être là pour témoigner aux familles leur solidarité", raconte la journaliste Anne Claire Poignard. "Cette cérémonie d’hommage débutera à quinze heures, en présence du président de la République Emmanuel Macron, du président Malien, il y aura aussi de nombreux scolaires, mais aussi les maires des quatre communes dans lesquels sont basés les régiments touchés", explique la journaliste.

La Légion d’honneur pour les victimes

Cet hommage solennel devrait durer un peu plus d’une heure et demie, "le président de la République prononcera un éloge funèbre, puis il remettra la Légion d’honneur à titre posthume aux treize soldats tombés au Mali la semaine dernière, il devrait ensuite rencontrer les familles dans la plus stricte intimité", conclut-elle.