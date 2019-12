Militaires morts au Mali : hommage national aux Invalides

Depuis l'esplanade des Invalides à Paris, la journaliste de France Télévisions Claire Sergent indique que l'hôtel des Invalides ouvrira ses portes à 13h30, lundi 2 décembre. "Les dépouilles des 13 soldats morts au Mali seront disposées dans la cour pavée", relate-t-elle lundi matin. La cérémonie commencera à 15 heures par l'honneur au drapeau et la revue des troupes par Emmanuel Macron. Le président de la République prononcera ensuite un éloge funèbre d'une trentaine de minutes.

Entretien avec les familles

Il reviendra sur les missions et le sens du sacrifice des soldats. À l'issue de cette cérémonie, Emmanuel Macron s'entretiendra avec les familles endeuillées. Seront également présents à cette cérémonie, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et les anciens chefs de l'État François Hollande et Nicolas Sarkozy. Des élèves et les maires des communes endeuillées, comme Pau (Pyrénées-Atlantiques) ou Saint-Christol-d'Albion (Vaucluse), ont également été invités.

