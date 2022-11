Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération Barkhane, et annonce une nouvelle stratégie en Afrique "d'ici six mois"

Emmanuel Macron s'est rendu sur un bâtiment militaire en rade de Toulon (Var), mercredi 9 novembre, afin d'y présenter les défis stratégiques majeurs auxquels la France doit faire face. Depuis le porte-hélicoptères amphibie Dixmude, un des plus gros bâtiments de guerre française, le président a notamment confirmé la fin de l'opération antijihadiste Barkhane.

La nouvelle stratégie française en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultations avec ses partenaires sur le continent, a annoncé Emmanuel Macron. "Nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échanges avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest", a-t-il déclaré.

Retrait des troupes en août

L'armée française a quitté le Mali en août, après neuf ans de présence, poussée par la junte au pouvoir qui travaille désormais – même si elle s'en défend – avec le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner. Elle reste toutefois dans la région et continue à lutter contre les groupes jihadistes liés à Al-Qaïda ou au groupe Etat islamique, qui étendent progressivement leurs activités vers les pays du golfe de Guinée.

>> Mali : de Serval à Barkhane, on vous résume neuf ans d'engagement militaire français au Sahel en 12 dates-clés

L'annonce de la fin de Barkhane est sans conséquence immédiate sur le dispositif militaire français au Sahel, qui comprend environ 3 000 militaires au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, après avoir compté jusqu'à 5 500 hommes au plus fort de son déploiement.