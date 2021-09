Guinée : des militaires font un coup d'État et arrêtent le Président

Dans les rues de Conakry, en Guinée, une partie des habitants expriment leur joie. Ils escortent des militaires qu'ils considèrent comme des sauveurs. Des putschistes qui déclarent avoir destitué le président Alpha Condé. Quelques minutes plus tôt, ces militaires interrompaient les programmes de la chaîne de télévision nationale, drapeaux guinéens sur les épaules. Le chef des forces spéciales a annoncé la couleur sans détour comme il l'avait fait plus tôt dans la journée.

Perçu comme un dirigeant autoritaire

"Nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions", a déclaré le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Les putschistes ont aussi fait circuler une vidéo prouvant qu'ils détiennent le président. Avec son jean et sa chemise déboutonnée, Alpha Condé y apparaît sonné et agacé, il refuse de répondre aux questions des militaires. Au fil de ses trois mandats, ce dernier a perdu son image de président réformateur, et est perçu par certains comme un dirigeant autoritaire s'accrochant au pouvoir.