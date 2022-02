Treize millions de personnes menacées de famine dans la Corne de l'Afrique en raison de la sécheresse

Trois années ont passé sans véritable saison de pluies et la région enregistre ses conditions les plus sèches depuis 1981, selon le Programme alimentaire mondial.

La Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse depuis des décennies. Dans ces conditions, 13 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Ethiopie sont confrontées à une famine grave, alerte le Programme alimentaire mondial (PAM) mardi 8 février. L'agence onusienne appelle ainsi à "une action humanitaire immédiate" pour éviter la répétition d'une crise comme celle de la Somalie en 2011, où 250 000 personnes sont mortes de faim pendant une sécheresse prolongée.

"Les récoltes sont ruinées, le bétail meurt et la faim augmente alors que des sécheresses récurrentes affectent la Corne de l'Afrique", explique Michael Dunford, directeur régional du Programme alimentaire mondial, dans un communiqué. Alors que la région a connu trois années sans véritable saison de pluies, enregistrant ses conditions les plus sèches depuis 1981, la sécheresse a détruit les cultures et provoqué une mortalité animale "anormalement" élevée, obligeant les familles rurales qui vivent de l'élevage et de l'agriculture à abandonner leurs foyers.

Selon le Programme alimentaire mondial, 327 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins immédiats au cours des six prochains mois et aider les communautés pastorales à devenir plus résilientes face aux chocs climatiques récurrents. Selon les experts, les événements météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues en raison du changement climatique, et c'est l'Afrique qui en fait les frais en premier, alors que c'est le continent qui contribue le moins au réchauffement de la planète.