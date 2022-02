Abune Antonios, ancien patriarche de l'Eglise copte-orthodoxe d'Erythrée, est mort

Abune Antonios, l'ancien patriarche de l'Eglise orthodoxe d'Erythrée, est mort à l'âge de 94 ans. Il avait été assigné à résidence en 2007 par les autorités de l'Erythrée, petit Etat de la Corne de l'Afrique connu pour sa répression de toute opposition.

Des responsables cléricaux et un groupe de défense des droits basé à Londres ont annoncé le 10 février la mort d'Abune Antonios déchu de son rôle de patriarche par son synode en 2006. Les autorités érythréennes avait démenti à l'époque toute pression, mais il avait été démis de ses fonction "après s'être opposé à la fermeture de l’église Medhanie Alem à Asmara et avoir refusé d'excommunier 3 000 opposants au gouvernement. Il avait également protesté contre l’arrestation de trois de ses prêtres en novembre 2004", indiquait Franceinfo Afrique en 2017.

Abune Antonios was a brave leader. The Eritrean government don’t like those, so they make them disappear. Heartbreaking that he never got to see a free #Eritrea. May the people responsible for his detention one day face justice and may his soul rest in eternal peace. #YIAKL https://t.co/WT3sKddY3p