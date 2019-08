VIDEO. "Un objet unique" visible en 2020 dans le nouveau musée du Caire : le sous-vêtement du pharaon Toutânkhamon

Le trésor de Toutânkhamon, découvert le 4 novembre 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est un patrimoine inestimable de l’archéologie. Il fait également aujourd’hui la fierté de l’Egypte. Le pays des pharaons construit actuellement un nouveau musée de 100 000 mètres carrés pour le donner à voir au monde en 2020.

Dans ses sous-sols, des laboratoires permettent déjà de poursuivre l’œuvre de l’homme qui a fait, de l'avis de nombreux spécialistes de l'Egypte des pharaons, "la plus grande découverte archéologique du XXe siècle". Visite guidée...

"L’une de nos pièces maîtresses"

Un siècle après la mise au jour du tombeau, les spécialistes continuent d’analyser et de restaurer les objets du trésor du fils du pharaon Akhenaton. Et l’un des éléments les plus précieux n’est peut-être pas celui qu’on croit : le sous-vêtement de Toutânkhamon ! "C’est un objet unique, l’une de nos pièces maîtresses", affirme Tarek el-Awadi, commissaire de l'exposition Toutânkhamon qui se tient à Paris jusqu'au 22 septembre 2019 à Paris.

"Quand on regarde cet objet, on ne peut évidemment pas imaginer sa valeur, précise-t-il. Je peux cependant vous garantir que lorsque l’on comprend la fonction de ce bout de tissu, c’est incroyable. C’est un morceau du sous-vêtement du pharaon ! Cette étoffe a un jour touché le vrai corps de Toutânkhamon..."