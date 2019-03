GRAND FORMAT. En 1922, la rocambolesque découverte du tombeau de Toutankhamon, le pharaon oublié

Sous la chaleur des grosses lampes électriques installées dans la tombe de Séthi II, transformée en laboratoire, Douglas Derry pose un regard solennel sur son patient. Nom : Toutankhamon. Age : indéterminé. Cause de la mort : à découvrir. Ce 11 novembre 1925, l'anatomiste s'apprête à pratiquer une autopsie dont peu de légistes peuvent se vanter. Sur une sommaire table d'opération, Toutankhamon, emmailloté dans ses bandelettes de lin, la tête enfermée dans son masque et le corps lesté de bijoux, attend l'ultime supplice du scalpel.

Dans son journal, Howard Carter décrit longuement et précisément toutes les précautions prises pour extirper le pharaon de son triple sarcophage. Car le corps du roi est englué par les huiles et les onguents dans ces cercueils, collés les uns aux autres par cette mélasse solidifiée. Les siècles ont achevé de sceller ces poupées russes à taille humaine. Lampes chauffant à 200 degrés, marteau, ciseaux, tournevis… Des heures de ténacité et de système D sont nécessaires pour révéler le masque d'or et le corps qui baignent encore dans cette matière poisseuse.

Howard Carter découvre alors une momie carbonisée, qui risque d'être réduite en poussière au moindre faux mouvement. Toutankhamon ne se laissera pas déshabiller comme une vulgaire momie de dessin animé. On sait désormais que le corps a pu être victime d'un phénomène de combustion spontanée. Mort brutalement, le roi a été embaumé à la hâte et enterré dans un caveau qui n'était pas prévu pour lui. Le jeune pharaon n'a pas eu le temps de préparer sa sépulture. Il voyage dans l'au-delà dans un petit tombeau, pas digne d'un roi. Et les peintures, qui n'étaient pas sèches quand les portes ont été scellées, portent des taches brunes, traces d'organismes morts depuis longtemps. La momie a aussi souffert de ces conditions difficiles.

Les pieds de la momie de Toutankhamon, le 4 novembre 2007. (BEN CURTIS / AP / SIPA)

Le docteur Derry plonge son scalpel de quelques millimètres dans les bandelettes qu'il a solidifiées à la paraffine, entre les pieds du souverain, pour remonter jusqu'au masque qui cache le haut de sa poitrine. Reste à éplucher pas moins de 16 couches de tissu. Chaque orteil, chaque doigt est individuellement enrobé de lin et enfermé dans un fourreau d'or. Chaque épaisseur retirée révèle à l'égyptologue des dizaines de joyaux, ainsi que deux dagues, l'une en fer, l'autre en or, dévoilant les rituels pratiqués pour accompagner le roi dans sa tombe. Amulettes et symboles sacrés le protègent et le guident dans l'au-delà.

L'opération est lente et précautionneuse, comme pour ne pas troubler le repos du pharaon, paisiblement allongé sur la table. Mais il est décidé de "rompre les connexions anatomiques" de la momie, écrit Marc Gabolde. Manière pudique d'expliquer que le roi est entièrement désarticulé et démembré. L'opération est racontée en détail dans le rapport d'autopsie du docteur Derry, épluché et retranscrit par la journaliste scientifique Jo Marchant, dans The Shadow King. Sans cela, il serait impossible de libérer les bijoux et manchons qui enserrent ses poignets. Le démontage du fragile squelette révèle un premier indice qui permet de confirmer que Toutankhamon est mort jeune, à 18 ou 19 ans. En témoigne, au niveau de sa rotule gauche, la croissance inachevée d'un fémur adolescent.

Après quatre jours d'examen minutieux du corps, dont même le pénis momifié a été mesuré (environ 5 centimètres), il est temps de retirer le casque de plus de 10 kilos d'or pur "vissé" sur le crâne du souverain. Douglas Derry découpe la momie sous la dernière vertèbre cervicale, avant de glisser des lames chauffées sous le masque, pour faire fondre la résine qui emprisonne la tête royale. Sous une couronne ornée d'un cobra et d'un vautour, symboles de la Basse et de la Haute-Egypte, le pharaon dévoile son vrai visage, calciné et craquelé lui aussi.

La tête de la momie de Toutankhamon, dans son nouvel écrin de verre, dans la Vallée des Rois, à Louxor (Egypte), le 4 novembre 2007. (BEN CURTIS /AP / SIPA)

Howard Carter décrit "la contenance sereine du jeune homme" et trouve dans "ses traits bien formés et ses lèvres dessinées" la marque "d'un type excessivement raffiné". "La tête porte une forte ressemblance structurelle avec Akhenaton", note aussi l'égyptologue. Il ignore encore que le pharaon hérétique est justement le père de Toutankhamon. Carter est aussi émerveillé qu'il est déçu. La momie ne lui révèle pas comment le jeune roi est mort.

Un dernier détail retient l'attention de Douglas Derry. Sur la joue gauche du souverain, une croûte ronde laisse deviner un bouton jamais cicatrisé. Une piqûre d'insecte ? Cette trace semble être la jumelle de la piqûre qui a entraîné la mort de Lord Carnarvon. Une coïncidence qui réjouit encore ceux qui veulent croire à la "malédiction de Toutankhamon".

Le masque d'or de Toutankhamon, exposé dans l'ancien musée égyptien du Caire, le 24 janvier 2015. (SHADI BUSHRA / REUTERS)



Après avoir été tant malmenée, la momie a aujourd'hui trouvé le repos, sous vide. De nos jours, elle est ainsi exposée dans un caisson de verre, dans sa tombe, où des conservateurs sont récemment intervenus pour mieux protéger les lieux du temps et du tourisme de masse. Cette année, certaines des plus belles pièces de son trésor vont faire le tour du monde, en passant par Paris. Elles rejoindront ensuite le masque d'or de Toutankhamon dans la collection du grand musée égyptien du Caire, dont le chantier pharaonique n'est pas encore achevé.

Texte : Camille Caldini