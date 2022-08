Égypte : un incendie dans une église du Caire fait plus de 40 morts

C. Carnino

La façade de l'église est noircie sur plusieurs niveaux. Les occupants présents aux étages supérieurs ont été pris au piège par les flammes. Le feu s'est déclaré dans le quartier populaire d'Imbaba, situé au nord du Caire. Au rez-de-chaussée, plusieurs chrétiens coptes célébraient une messe, dans l'église Abu Sifin, avant d'être alertés. Ils n'ont pas pu venir en aide à ceux restés coincés tout en haut. "J'ai vu des gens sauter depuis les étages supérieurs. Ils suffoquaient. Tous sont morts", raconte un témoin.

Un court-circuit de climatiseur à l'origine du drame

L'incendie s'est déclenché à la suite d'un court-circuit de climatiseur. Très vite, les habitants du quartier ont tenté d'intervenir. "En bas, il y a une garderie, et à l'étage supérieur, il y a aussi une garderie. Quelqu'un a pu sortir les enfants du rez-de-chaussée, un employé de l'église. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose en haut, mais quand les bruits et les cris ont commencé, nous sommes allés à l'intérieur, nous sommes montés et avons trouvé des gens morts", témoigne un homme.