"Scène Symphonique", première exposition collective présentée à l’Appart Renoma à Paris

Cette exposition réunit les œuvres picturales de William Bakaimo, Famakan Magassa et d’un invité spécial, Dominique Zinkpè. Des photos "fusions" de Maurice Renoma sont aussi présentées.

A l’Appart Renoma, un "espace hybride en perpétuelle mutation" dans le 16e arrondissement de Paris, le célèbre créateur de mode et photographe Maurice Renoma présente jusqu’au 30 juin 2021 les œuvres de trois peintres africains. William Bakaimo et Famakan Magassa sont deux jeunes artistes émergents et le vétéran de l’art contemporain africain Dominique Zinkpè, l’invité spécial de cette manifestation.

En plus des tableaux, sont exposées les "œuvres fusion" créées spécialement pour cet événement, des photographies de Renoma combinées avec des interventions peintes par Bakaimo et Magassa.

Scène Symphonique est une ode à la métamorphose dans tout ce qu’elle revêt d’onirique, de séduisant, voire d’effrayant. Entre fantasme et réalité, humour et fatalisme, les artistes mettent en scène l’Homme face à ses limites et ses démons, sa nature destructrice et l’impact d’une société contemporaine intrinsèquement pervertie.