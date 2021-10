Marie-Cécile Zinsou, nouvelle présidente du conseil d'administration de la Villa Médicis de Rome

La Franco-Béninoise Marie-Cécile Zinsou a été nommée le 28 octobre 2021 présidente du conseil d'administration de la Villa Médicis de Rome. A l'origine de la Fondation Zinsou au Bénin, fondation dédiée à la promotion de l'art contemporain en Afrique, elle est devenue une figure incontournable du monde de l'art sur le continent où son combat pour la restitution par la France des 26 trésors royaux d'Abomey "emportés" du Bénin en 1892 n'est pas passé inaperçu.

#Restitution : au Musée du @quaibranly, une belle présentation des 26 œuvres dahoméennes destinées à répartir au Bénin mi novembre. À voir jusqu’à dimanche pic.twitter.com/7dxWZ1YE9l — Marie-Cécile Zinsou (@McZinsou) October 27, 2021

Née en 1982, formée en histoire de l'art en France et en Angleterre, elle enseigne en 2003 l’histoire de l’art au Bénin, à l’Ecole secondaire des métiers d’art SOS Hermann Gmeiner, à Abomey Calavi, précise le communiqué du ministère français de la Culture annonçant sa nomination. Deux ans plus tard, elle lance la Fondation Zinsou, à Cotonou, la capitale du Bénin. Pour son action à la tête de cette institution culturelle qu'elle préside et dont elle assure la direction artistique, elle a reçu le Praemium Imperiale - Grant for young artist en 2014 au Japon. Un an plus tôt, en 2013, elle ouvrait le Musée d’Art contemporain de Ouidah, toujours au Bénin, et rejoignait à ce titre le Global Museum Leader Colloquium du Metropolitan Museum of Art de New York. Marie-Cécile Zinsou est Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Promouvoir l'art dans tous ses états

A son nouveau poste, la Franco-Béninoise succède à Thierry Tuot, qui a effectué trois mandats de trois ans, de 2011 à 2020. Le directeur de la Villa Medicis, Sam Stourdzé, venu du monde de la photographie et du cinéma, est en poste depuis septembre 2020. Créée en 1666, la villa Médicis offre un cadre privilégié à des artistes, écrivains et chercheurs en résidence, et est un lieu culturel d'expositions, festivals, concerts ou conférences.

Marie-Cécile Zinsou est la fille de Lionel Zinsou, économiste et banquier d'affaires franco-béninois, ancien dirigeant du fonds d'investissement PAI Partners, puis Premier ministre du Bénin de juin 2015 à avril 2016. Depuis 2015, la jeune femme siège au conseil d'administration du Château de Versailles et depuis 2019 au conseil d'administration de l'Institut des cultures d'islam. Elle préside également le conseil d'administration de la Maison Maria-Casarès, un centre culturel et théâtral d'une commune de Charente.