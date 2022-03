L’Institut du monde arabe présente à Paris trois générations d’artistes algériens à l’extraordinaire créativité

L’exposition "Algérie mon amour – Artistes de la fraternité algérienne 1953-2021" permet de découvrir une partie de la collection de l’IMA, qui compte 600 œuvres d’art moderne et contemporain algérien, grâce notamment aux donations de Claude et France Lemand en 2018, 2019 et 2021.

Jusqu’au 31 juillet 2022, à travers 38 œuvres de 18 artistes issus de trois générations, l’exposition Algérie mon amour – Artistes de la fraternité algérienne 1953-2021 à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris permet d’explorer toute la richesse de la créativité algérienne. Claude Lemand, commissaire de cette exposition, déclare qu’elle est "l’une des plus importantes du monde arabe".

Dans un entretien à Radio France, il explique pourquoi le sous-titre Artistes de la fraternité algérienne a été ajouté. "J’ai (voulu) être un porte-parole de ces artistes algériens qui ont commencé à venir à Paris en 1951, 52, 53 (pour faire leurs études). Cette génération qu’on a appelée celle de 1930 parce que tous sont nés autour de 1930 est restée dans la capitale jusqu’en 1962, date de l’indépendance de l’Algérie. Pratiquement tous sont rentrés sauf principalement Benanteur (Abdallah qui prônait une résistance pacifique). Ils avaient cette relation fraternelle entre eux, et quelles que soient leurs origines. Quand ils sont rentrés en 1963, il y a eu une première exposition (organisée par le poète Jean Sénac) au musée des Beaux-Arts d’Alger qui a été appelée 'Peintres algériens' pour dire que l’Algérie avait des jeunes peintres. Il y avait une trentaine d’artistes et on n'a pas du tout fait de distinction entre celui-ci est arabe, celui-ci est kabyle, juif, chrétien ou musulman, ni celui-ci vient d’Espagne, celui-là vient de France. C’était avant tout des artistes nés en Algérie. Ils ont exposé ensemble, fraternellement et toujours eu des relations artistiques et amicales. Et l'année d'après, en 1964, cette même exposition a été faite au Musée des Arts décoratifs à Paris, avec le même titre et le même nombre d’artistes. C’était un état d’esprit vraiment exceptionnel."

Claude Lemand ajoute qu’à travers Algérie mon amour – Artistes de la fraternité algérienne 1953-2021, "le plus important est de rappeler combien cette fraternité est fructueuse et combien la culture peut y contribuer. (C’est) le principal message de cette exposition."

Les textes qui accompagnent les œuvres présentées ci-dessous sont d’Anissa Bouayed (historienne), Emilie Goudal (docteure en histoire de l’art) et Claude Lemand.