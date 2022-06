"L'art, un jeu sérieux" : 64 artistes explorent la thématique du jeu au MACAAL de Marrakech

Cette exposition est conçue à partir de la collection d'art moderne et contemporain de la Fondation Alliances, à l'origine de la création du Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL).

Jusqu'au 17 juillet 2022, plus de 80 œuvres de 64 artistes explorent la thématique du jeu au Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) à Marrakech.

"Le jeu témoigne d’un rapport au monde décomplexé et joyeusement carnavalesque. Dans toute la portée subversive qui peut être la sienne, il nous confronte à un paradoxe jubilatoire : si tout est règle du jeu arbitraire, tout n’est-il pas alors permis jusqu’à l’absurde ? L'art, un jeu sérieux propose aux visiteurs un rapport au monde plus détendu et divertissant", déclare Meryem Sebti, rédactrice en chef du magazine Ditypk et commissaire de l’exposition.