Culturebox : le reggae fait son entrée à l'Unesco

La journaliste Nathalie Hayter a rencontré Zaz en pleine répétition. La chanteuse sort un nouvel album éclectique aux influences latinos. Depuis ses débuts à Montmartre (Paris), la jeune femme a fait du chemin. Sortie de la rue, elle propose un premier album et plusieurs chansons qui se transforment en tubes. Au total, Zaz a vendu 5 millions d'albums à travers le monde. Autre actualité de la semaine, le reggae vient de rentrer au patrimoine immatériel de l'Unesco. Un rythme dansant et des paroles militantes, ce mouvement popularisé par Bob Marley a souvent été qualifié de "musique des opprimés".

Le retour de Culture Club

Enfin, Boy George sera sur la scène de l'opéra Garnier à Paris, dimanche 2 décembre. Le chanteur relance son mythique groupe Culture Club pour une série de concerts. En 1982, le Britannique à la personnalité hors normes signait le tube planétaire : Do you really want to hurt me.

