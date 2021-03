Africa 2020 : l'Institut des Cultures d'Islam présente l’exposition Zone Franche

Le lieu devient pendant plusieurs mois le quartier général Paris-Goutte d’Or de la saison Africa2020. La programmation pluridisciplinaire de ce centre culturel panafricain temporaire propose une cinquantaine d’événements mettant à l’honneur les artistes du continent et leur regard sur le monde.

Dans le cadre de la Saison Africa2020, l'Institut des Cultures d'Islam (France), en partenariat avec Think Tanger (Maroc) et Doual'art (Cameroun), présentent Zone Franche, "une aventure collective, animée par un même désir d’interagir avec les écosystèmes urbains qui les ont vus naître". A partir des témoignages d’une centaine de créateurs, d’acteurs et d’experts locaux, ces trois structures culturelles et artistiques ont co-créé cette manifestation "prenant la forme d’un espace poétique et symbolique autonome".

Le titre de l’exposition Zone Franche a été choisi "lorsque nous avons pris conscience des enclaves économiques et commerciales qui façonnent chacun de ces territoires : la Goutte d’Or, enceinte de migrants et de marchandises venant d’Afrique et d’ailleurs ; Tanger et Douala, citadelles portuaires pourvoyeuses du monde entier avec leurs productions hors sol. (…) La Zone Franche, telle que portée par nos trois centres d'art contemporain, se veut avant tout un contre-pied de l’exclusion inhérente au concept économico-juridique", explique Princesse Marilyn Douala Manga Bell, co-commissaire et présidente de Doual'art.

"La sélection des artistes a été pensée comme un ensemble de récits et de points de vue alternatifs qui participent à l’exploration de cette Zone Franche", précise Hicham Bouzid et Amina Mourid, les co-commissaires et directeurs artistiques de Think Tanger.

"A rebours de l’enclave qu’elle désigne habituellement, cette Zone Franche explore le mouvement des voyageurs, des marchandises et des imaginaires par-delà les limites matérielles ou invisibles", déclare pour sa part Bérénice Saliou, également co-commissaire et directrice artistique de l’Institut des Cultures d’Islam (ICI).

Photographies, installations, peintures, vidéos, jeux… forment le parcours de cette manifestation divisée en trois axes : Ce(ux) qui traverse(nt) les frontières ; Dans les interstices de la mondialisation et Connexions immatérielles.

En raison du Covid, l’exposition visible jusqu’au 1er août 2021 est temporairement fermée, mais accessible en ligne.

11 œuvres illustrent ce propos.