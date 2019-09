Feuilleton : l'appel des îles du Cap-Vert (2/5)

Les oiseaux sont les seuls habitants de l'île de Raso. Pendant quelques jours, des scientifiques sont venus les observer, notamment les puffins. Les animaux sont alors équipés de GPS afin de connaitre leur parcours, ce qu'ils mangent, tout ça avec beaucoup d'attention et de précaution.

Joël a installé son hôtel sur l'île la plus verte de l'archipel, Santo Antão. Comme lui, Alfred, un Autrichien, est tombé amoureux de cette terre. "Ce qui me fait un petit peu peur, c'est le discours des investisseurs qui se disent qu'ils pourraient faire de sacrées affaires et gagner beaucoup d'argent", confie-t-il. Préserver les îles est un vœu largement partagé par la population.

La "saudade"

Après avoir passé sa vie en France, Oscar est revenu au Cap-Vert. En arpentant les rues, des souvenirs d'enfance lui reviennent avec émotion. Ce sentiment, c'est la "saudade", une nostalgie quelque part entre la mélancolie et la tristesse.

