Botswana : l’écotourisme de luxe au milieu de la savane

Aux premières heures du jour, les immenses plaines submersibles offrent un spectacle unique. Le delta de l’Okavango, au Botswana, abrite tous les animaux emblématiques de la savane. Un territoire sauvage grand comme deux fois la Corse. Et au milieu de ce joyau de l’Afrique australe, camouflé dans des taillis, un hôtel cossu accueille un petit groupe d’Américains. Le Botswana a misé sur l’écotourisme de luxe, pour limiter le nombre de visiteurs.

C onserver une empreinte carbone la plus faible possible

Ici, seuls quelques privilégiés peuvent profiter de ce campement cinq étoiles. De magnifiques suites grand luxe, au beau milieu de la savane. Et le clou du spectacle se trouve sur la terrasse privative : une piscine. Une expérience au prix exorbitant : pas moins de 1 200 euros la nuit par personne. L’hôtel ne compte que 12 chambres. La direction justifie ces tarifs élevés par la volonté de conserver une empreinte carbone la plus faible possible. Le site est équipé d’une station de traitement des eaux et d’un champ de panneaux photovoltaïques.