Crises humanitaires : "260 fois plus d'articles sur la sortie du film 'Barbie' que sur l'Angola", dénonce l’ONG Care

Pour Briser le silence, l'ONG Care publie le jeudi 11 janvier un classement des dix crises humanitaires les moins médiatisées. L'Angola figure en hausse du classement, où sept millions de personnes sur les 36 millions d'habitants que compte le pays ont besoin d'une aide humanitaire.

Plusieurs raisons expliquent cette situation, que détaille Fanny Petitbon, responsable du plaidoyer chez Care France. "C'est un pays qui cumule à la fois des inondations, des sécheresses historiques, des feux de forêt et une population qui est extrêmement dépendante de l'agriculture. Celle-ci est directement affectée par les changements climatiques", décrit-elle. Ce à quoi il faut ajouter l'élévation du niveau de la mer, autre menace pour les Angolais, dont une grande partie vit sur la côte atlantique.

"Plus une crise est visible, plus on arrive à mobiliser"

En dépit des périls que courent ses habitants, l'Angola ne fait pas les grands titres de l'actualité. "Il y a eu 260 fois plus d'articles sur la sortie du film 'Barbie' que sur la crise humanitaire qui touche l'Angola", pointe Fanny Petitbon. La sortie du film Barbie a été choisie comme point de référence cette année par l'ONG Care, qui voit dans cette comparaison un bon moyen de nous mettre face à nos responsabilités.

En 2023, vous n'avez pas pu passer à côté de la sortie du film #Barbie. Mais avez-vous entendu parler des crises humanitaires causées ou aggravées par le #changementclimatique en Angola, en Zambie ou au Sénégal? Probablement pas..

Alors ce 🧶 est pour vous 👇 pic.twitter.com/Ct1JBrbz6M — Fanny Petitbon (@FannyPetitbon) January 11, 2024

"Il n'y a pas de mystère. Plus une crise est visible dans les médias, plus on arrive à mobiliser, notamment financièrement, aussi bien le grand public que les gouvernements", insiste Fanny Petitbon. En 2023, seules 35% des ressources nécessaires à l'aide humanitaire ont été accordées aux pays qui en ont le plus besoin.