DIRECT. Guerre d'Algérie : suivez les commémorations du 60e anniversaire des accords d'Evian

: Après la ministre déléguée,Jean-Pierre Louvel, ancien membre des appelés du contingent et membre de la Fnaca (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie) prend la parole et raconte son parcours durant cette guerre d'Algérie et après ce conflit. "Transmettre la mémoire demande de l'exigence", assure-t-il. "Aujourd'hui, le 19 mars est une journée du souvenir et du recueillement", ajoute-t-il.

: Avant la prise de parole d'Emmanuel Macron pour les commémorations du 60e anniversaire des accords d'Evian, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, s'exprime : "Le 19 mars est le symbole de vies bouleversées par la guerre d'Algérie et ses conséquences ,de blessures vives et de fractures entre les acteurs d'un même drame." Suivez notre direct.

• Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir utilisé la veille des missiles hypersoniques "Kinjal" pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine. Suivez notre direct.



• La France commémore le 60e anniversaire des accords d'Evian et du cessez-le-feu en Algérie, avec une cérémonie à l'Elysée où Emmanuel Macron va de nouveau plaider pour un "apaisement" des mémoires sur les deux rives de la Méditerranée. Suivez notre direct.





• Les camions-citernes approvisionnant les stations-services et les dépôts pétroliers sont autorisés à circuler le week-end jusqu'au 10 avril, selon un arrêté publié au Journal officiel.



• Le XV de France de Fabien Galthié, opposé à l'Angleterre ce soir (21 heures), n'est plus qu'à 80 minutes d'un grand chelem dans le Tournoi des six nations qui lui échappe depuis douze ans.