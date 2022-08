Afghanistan : "Il y a de l'espoir, on sent une sorte de résistance passive" contre les talibans, témoigne Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter

Des femmes qui manifestent ou qui marchent dans la rue à visage découvert et seules, des hommes qui n'hésitent pas à dire encore ce qu'ils pensent dans un pays où la liberté d'expression a disparu... Encore quelques actes de résistance passive chez un peuple qui souffre de la pauvreté et rêve d'exil.

"Il y a de l'espoir, on sent une sorte de résistance passive", a témoigné lundi 15 août sur franceinfo Solène Chalvon-Fioriti, grande reporter qui parcourt l’Afghanistan depuis plus de dix ans. Il y a un an, la ville de Kaboul tombait aux mains des talibans.

franceinfo : Où en est l'Afghanistan ?

Solène Chalvon-Fioriti : La différence avec le pays d'avant n'est pas aussi flagrante que le jour et la nuit mais cela s'en approche quand même. C'est un pays qui s'écroule parce que la pauvreté est tellement frappante qu'en descendant de l'avion vous y avez déjà accès.

"Vous avez des gens qui mendient dans Kaboul que vous n'aviez jamais vu avant, ce sont des ingénieurs, des enseignants, de la classe moyenne." Solène Chalvon-Fioriti, grande reporter à franceinfo

Ils s'amoncellent devant les boulangeries, les rues. Vous avez aussi les talibans, ces hommes en arme, avec des check-points tous les 200 mètres et qui rythment le quotidien en Afghanistan.

Les femmes sont-elles visibles ?

Elles se rendent visibles et pas seulement dans les manifestations qui ne regroupent que quelques dizaines de femmes très courageuses. Par moment, dans des quartiers populaires, vous voyez une femme de 18 ans, la nuit, qui ne cache pas son visage alors que c'est obligatoire, et elle marche seule. C'est ça la résistance passive, même si hélas, l'entreprise des talibans, qui consiste à cacher les femmes à l'intérieur des maisons, est très réussie parce qu'il y a moins de femmes dehors. Pourquoi sortir si vous n'avez plus de travail, que vous devez cacher votre visage, que vous êtes en proie aux menaces et si tout le monde vous rappelle que vous n'êtes pas assez couvertes. Les Afghanes ont très largement déserté l'espace public.

Est-il facile de discuter avec les gens ? Sont-ils critiques ?

Les Afghans le font mais quand on parle des médias c'est devenu très compliqué. Il y a un délitement de la liberté d'expression en Afghanistan, particulièrement ces six derniers mois. Les trois, quatre, premiers mois les gens pouvaient encore écrire ce qu'ils voulaient, mais désormais c'est impossible, même les journalistes étrangers se font arrêter.

"La parole n'est pas du tout libre, dans certains médias c'est une parole d'État, mais grâce aux réseaux sociaux on voit que les Afghans disent ce qu'ils pensent." Solène Chalvon-Fioriti à franceinfo

En dehors des réseaux aussi, les commerçants, les gens dans les campagnes, vous avez encore des gens qui n'ont pas peur de faire preuve d'un franc-parler.

Dans quel climat travaillez-vous ?

C'est très difficile parce que c'est en évolution constante. Là où il y a trois mois vous aviez l'impression d'avoir pris les protections nécessaires pour vos sources, on se rend compte au fil des mois que les gens qui vous aident à travailler sont ensuite très ennuyés. On leur rend visite, on enferme leur père, et les menaces pleuvent. C'est beaucoup plus difficile de travailler et le pire c'est d'interviewer des anciennes forces de sécurité. Ce sont des gens que vous mettez directement en danger.

L'envie d'exil est-elle toujours aussi forte ?

C'est presque pire, c'est une envie débordante, c'est très triste. Il y a 38 millions d'habitants en Afghanistan donc vous imaginez bien qu'ils ne sont pas tous partis. Plein de gens ont décidé de rester en croyant qu'il y avait peut-être la possibilité de faire exister un système bancaire, économique. Mais c'est impossible. Donc tous les gens que vous rencontrez ont envie de partir et ils le font par milliers via l'Iran ou le Pakistan même si la question des visas est beaucoup plus serrée. Les prévisions estiment que 97% d'Afghans vont souffrir de pauvreté.

Est-ce qu'il reste de l'espoir ?

Il y a de l'espoir, on sent une sorte de résistance passive. La jeune fille de 18 ans qui n'a pas le visage couvert cela donne foi en l'humanité, que les Afghanes continuent de marcher dans la rue depuis un an, cela vous donne envie de croire, quand vous voyez des gens dans Kaboul qui se moquent parfois des talibans, ne se laissent pas faire, on se dit que cette jeunesse ne va pas se laisser faire. J'ai l'espoir que ça vienne de la jeunesse.