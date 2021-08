DIRECT. Afghanistan : après la victoire des talibans, posez vos questions au chercheur Gilles Dorronsoro

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AFGHANISTAN

: Bonjour à toutes et à tous !

: Merci Alice, bonjour à toutes et à tous ! Nous avons le plaisir d'accueillir Gilles Dorronsoro, spécialiste des questions de politique et de sécurité afghanes, et professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. Il est l'auteur, entre autres, du Gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite (éd. Karthala, 2021).





: Il est l'heure d'accueillir dans ce direct mon collègue Fabien Magnenou ainsi que le spécialiste de l'Afghanistan Gilles Dorronsoro. N'hésitez pas à poser vos questions dans le live.

: A 14 heures, faisons un point sur l'actualité de la journée



Un troisième vol transportant des Français et des Afghans doit arriver à Paris aujourd'hui, a annoncé le secrétaire d'Etat Clément Beaune. Et pour décrypter la situation en Afghanistan, Gilles Dorronsoro, spécialiste du pays répondra dans quelques instants à vos questions.



Les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre dans le Var. Une reprise de feu s’est opérée ce midi sur la plaine des Maures, a annoncé la préfecture.





La vaccination des moins de 12 ans contre le Covid-19 n'est "pas d'actualité", a assuré Jean-Michel Blanquer. A l'approche de la rentrée scolaire, le ministre de l'Education nationale annoncera dans les prochains jours le protocole sanitaire retenu pour les écoles, collèges et lycées, parmi quatre scénarios possibles, en fonction du degré de circulation du virus.



Un adolescent de 14 ans a été tué par balles hier soir à Marseille. Un autre jeune du même âge a été blessé et un enfant de 8 ans a été légèrement touché. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a laissé entendre qu'un lien avec le trafic de drogue est soupçonné.



: Les réfugiés afghans arrivés en France sont hébergés "dans des hôtels et centres d'hébergements" autour de l'aéroport de Roissy, a appris France Télévisions auprès du ministère de l'Intérieur. En vertu du protocole sanitaire, ils devront respecter un isolement de 14 jours.



: "Pour l'instant, les écoles sont fermées. Les talibans disent qu'ils vont ouvrir les écoles, avec le hijab islamique."





À quoi ressemble la vie quotidienne depuis la prise du pouvoir des talibans ? Des Afghans, qui vivent dans le nord du pays, repris par les fondamentalistes il y a plusieurs jours, se sont confiés à franceinfo.









(JAVED TANVEER / AFP)



: Au nord-est de Kaboul, une résistance aux talibans s'organise autour du vice-président Amrullah Saleh et du fils du défunt commandant Massoud. "Les talibans ne contrôlent pas tout le territoire de l'Afghanistan. Des informations arrivent sur la situation dans la vallée du Panchir (...) où se concentrent les forces de la résistance du vice-président Saleh et d'Ahmad Massoud", souligne le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Ce dernier appelle à des pourparlers en vue d'un "gouvernement représentatif" en Afghanistan.

: Après la victoire des talibans en Afghanistan, le pays s'apprête à renouer avec l'"émirat islamique", déjà en vigueur entre 1996 et 2001. Comment sera organisée la société ? Et qu'attendre d'un courant fondamentaliste au pouvoir ? Vous pouvez commencer à poser vos questions à Gilles Dorronsoro, spécialiste de l'Afghanistan. Il y répondra dans ce direct à partir de 14 heures.

: Faisons un nouveau point sur l'actualité du jour :



La progression de l'incendie dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var) est ralentie, annoncent les pompiers ce matin. Hier, deux personnes ont été retrouvées mortes. Les feux dans l'Aude et le Vaucluse sont, eux, maîtrisés, mais les pompiers sont toujours mobilisés.



Un troisième vol transportant des Français et des Afghans doit arriver à Paris aujourd'hui, a annoncé le secrétaire d'Etat Clément Beaune.



L'Algérie et le Maroc seront placés sur la liste rouge des pays étrangers à partir de samedi. Les personnes non vaccinées devront notamment s'isoler 10 jours à leur retour.



Un adolescent de 14 ans a été tué par balles hier soir à Marseille. Un autre jeune du même âge a été blessé et un enfant de 8 ans a été légèrement touché. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a laissé entendre qu'un lien avec le trafic de drogue est soupçonné.



: Il y a 20 ans, c'est parce qu'ils abritaient Oussama Ben Laden que les talibans avaient été renversés par une intervention internationale. Le possible regain d'activité d'Al-Qaïda est une des craintes que fait naître leur retour au pouvoir. Notre journaliste Fabien Magnenou s'est penché sur cette hypothèse.

: C'est aujourd'hui le 102e anniversaire de l'indépendance afghane. Après la victoire des talibans, le pays s'apprête à renouer avec l'"émirat islamique", déjà en vigueur entre 1996 et 2001. Comment sera organisée la société ? Et qu'attendre d'un courant fondamentaliste au pouvoir ? Vous pouvez commencer à poser vos questions à Gilles Dorronsoro, spécialiste de l'Afghanistan. Il y répondra à partir de 14 heures.

: Sur franceinfo, Clément Beaune a défendu son ministre de tutelle. "Il n'y aura aucune reconnaissance" d'un régime taliban par la France, assure le secrétaire d'Etat. "Si au gouvernement il y avait d'autres factions politiques que les talibans (...) ce serait une un peu moins mauvaise nouvelle", a-t-il explicité, rappelant que des talibans ont rencontré hier plusieurs figures des précédents gouvernements afghans.





: La déclaration du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, mardi, dans laquelle il disait espérer que les talibans forment un gouvernement "vraiment inclusif et représentatif", continue de lui valoir des critiques. Ce matin, c'est Delphine Batho, candidate à la primaire écologiste pour l'élection présidentielle, qui explique sur LCI qu'elle "ne croit pas du tout à l'histoire des talibans inclusifs".

: L'Union syndicale des magistrats (USM) a demandé dimanche à Emmanuel Macron d'accorder l'asile aux juges afghanes. Elles sont particulièrement menacées, a expliqué sa présidente Céline Parisot sur Europe 1 : "Les femmes qui exercent un métier de pouvoir, pour les talibans c'est tout à fait intolérable". "Pour l'instant, la réponse est qu'il faut recenser ces femmes", indique-t-elle.

: "Le projet politique pour l'Afghanistan ne peut pas être d'accueillir 40 millions d'Afghans en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas ça l'avenir qu'on propose aux femmes ou à la jeunesse d'Afghanistan".





Clément Beaune a ciblé "un certain nombre d'élus écologistes ou de la France insoumise" qui ont appelé la France à ouvrir ses portes aux réfugiés afghans. Il les accuse d'encourager les Afghans à "passer entre les mains des passeurs" et risquer des violences et des viols sur le chemin de l'Europe. La France compte évacuer par avion "quelques milliers de personnes (...) en besoin de protection", affirme le secrétaire d'Etat.

: Une troisième rotation française entre Kaboul et Abou Dhabi a eu lieu, et un troisième vol transportant des Français et des Afghans arrivera à Paris aujourd'hui, annonce le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune sur franceinfo. Il portera le total de personnes évacuées à environ 400.

: L'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon, poste ce matin une vidéo du convoi par lequel des Français et des Afghans réfugiés dans l'ambassade ont pu gagner l'aéroport de Kaboul, dans la nuit de lundi à mardi.

: Rappelons les principales infos de ce jeudi :



La progression de l'incendie dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var) est ralentie, annoncent les pompiers ce matin. Hier, deux personnes ont été retrouvées mortes. Les feux dans l'Aude et le Vaucluse sont, eux, maîtrisés, mais les pompiers sont toujours mobilisés.



Joe Biden a ouvert la porte à un maintien de soldats américains dans le pays au-delà du 31 août si les évacuations de citoyens américains n'étaient pas terminées d'ici là. Il a aussi défendu le retrait de l'armée du pays, estimant que le "chaos" était inévitable.



L'Algérie et le Maroc seront placés sur la liste rouge des pays étrangers à partir de samedi. Les personnes non vaccinées devront notamment s'isoler 10 jours à leur retour.

: Hier, pour la première fois depuis la conquête par les talibans des principales villes du pays, des manifestations d'opposition aux insurgés ont eu lieu dans deux villes du pays, Khost et Jalalabad (où le média Pajhwok Afghan News a pris l'image ci-dessous). Les participants ont notamment brandi le drapeau de l'Afghanistan, que les talibans ont remplacé par leur bannière blanche. Les talibans les ont dispersés en tirant sur la foule, et plusieurs personnes ont été tuées à Jalalabad, rapporte le New York Times.







(PAJHWOK / AFP)

: Communication ou signe d'ouverture ? Hier, les talibans ont mené des consultations politiques avec l'ancien président Hamid Karzai. Le groupe de surveillance des sites islamistes SITE affirme qu'ils ont également rencontré l'ancien vice-président Abdullah Abdullah. Ashraf Ghani, le président en fuite, a affirmé souhaiter "le succès de ce processus".

: Après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans comptent désormais remporter la bataille de la communication. Sur les réseaux sociaux ou devant la presse, le mouvement fondamentaliste islamiste s'est efforcé ces derniers jours de rassurer le monde sur ses intentions. Mais alors que les talibans cherchent à redorer leur image, plusieurs pays occidentaux attendent de voir "les actes".

: Les Nations unies vont évacuer une partie de leurs employés en Afghanistan. Une centaine de salariés vont être réinstallés à Almaty, au Kazakhstan, afin de "réduire les risques" qu'ils encourent. L'ONU présente cette évacuation comme "temporaire". Et ne précise pas comment ils seront évacués ni quelle est leur nationalité - sa mission en Afghanistan emploie 700 Afghans et 300 étrangers.

: Tôt ce matin, un premier avion transportant des évacués de Kaboul a atterri en Espagne, sur une base militaire à Torrejon de Ardoz. A bord, cinq Espagnols et 48 Afghans ayant collaboré avec le pays, dont voici une image de l'embarquement à Kaboul hier.







(HANDOUT / LA MONCLOA / AFP)

: "Nous n'avons pas les capacités de sortir [de l'aéroport] et d'aller chercher un grand nombre de personnes" dans Kaboul ou au-delà, a-reconnu hier le ministre américain de la Défense Lloyd Austin. "Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas défendre l'aéroport." L'ambassade américaine appelle désormais les Afghans souhaitant être évacués à se rendre par leurs propres moyens à l'aéroport.

: "Nous avons vu des informations rapportant que les talibans, contrairement à leurs déclarations publiques et à leurs engagements vis-à-vis de notre gouvernement, empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport".



Les évacuations de civils afghans sont pourtant plus compliquées que celles des étrangers. C'est ce qu'a expliqué une responsable du département d'Etat hier soir, laissant entendre que les talibans ne respectaient pas leur engagement de ne pas entraver la circulation des Afghans vers l'aéroport de Kaboul.

: Les soldats américains pourraient rester en Afghanistan au-delà du 31 août. Mais seulement pour finir d'évacuer les Américains qui resteraient sur place, a expliqué Joe Biden dans une interview à la chaîne ABC. Le 31 août est la date annoncée du retrait total des Etats-Unis.

: On débute par un rappel des principales infos de ces dernières heures :



Un deuxième avion de passagers venus de Kaboul a atterri à Paris en début de soirée. À son bord, 25 Français, mais aussi de nombreux Afghans.





Joe Biden a ouvert la porte à un maintien de soldats américains dans le pays au-delà du 31 août si les évacuations de citoyens américains n'étaient pas terminées d'ici là. Il a aussi défendu le retrait de l'armée du pays, estimant que le "chaos" était inévitable.









Un incendie fait toujours rage dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var), où deux personnes ont été retrouvées mortes. Les feux dans l'Aude et le Vaucluse sont eux maîtrisés, mais les pompiers sont toujours mobilisés.







40 millions de Français ont désormais un schéma vaccinal complet, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. En tout, 46,6 millions de Français ont au moins reçu une première injection.