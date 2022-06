Afghanistan : un tremblement de terre fait au moins 1 000 morts

Un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter a touché le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin. Il a fait au moins 1 000 morts et plus de 1 500 blessés.

À Gayan, dans la province de Paktika (Afghanistan), des tombes sont creusées à la hâte par dizaines. Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin, un tremblement de terre qui a touché le sud-est du pays a déjà fait plus de 1 000 victimes. Les talibans s'activent comme ils le peuvent pour transférer les blessés par hélicoptère. La zone est montagneuse et très difficile d'accès. De nombreuses maisons se sont effondrées sur leurs occupants qui dormaient. Elles sont fragiles, construites en briques et en torchis.



Un nouveau coup dur pour le pays

Armés de leur seule bonne volonté, les habitants tentent de trouver des survivants. "Malheureusement, il n'y a aucun équipement. Les gens viennent avec des pelles et des pioches pour aider. Ils n'ont rien d'autre pour sauver la vie de ces personnes", rapporte le journaliste Tawab Zafarzai. Les cliniques, peu nombreuses et mal équipées, sont débordées. Le séisme était d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. C'est un nouveau coup dur pour un pays déjà à genoux depuis l'arrivée des talibans au pouvoir.