Afghanistan : Mortaza Behboudi, libre après neuf mois dans les geôles

Le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi a été libéré après 284 jours de détention, cette semaine, par le régime taliban.

Après neuf mois de calvaire dans une geôle afghane, Mortaza Behboudi marche désormais en homme libre. Le journaliste franco-afghan, qui continue de faire des "cauchemars", indique : "Je suis très content de retrouver ma femme Alexandra et de retrouver mes amis." Il revient sur les faits : "Un taliban m’a appelé. (…) Il m’a emmené au commissariat du IIIe arrondissement de Kaboul. La nuit, j’étais interrogé. Il commence à me fouetter sans me demander qui je suis. Ils m’ont dit : ‘Dites que vous êtes espion des services français.’"

"Pendant dix mois, je n’ai pas vu le ciel"

Mortaza Behboudi est ensuite transféré dans la prison centrale des services secrets afghans, dans le centre de Kaboul (Afghanistan). Interrogé sur son incarcération, il raconte : "Pendant dix mois, je n’ai pas vu le ciel. J’ai perdu [la notion] de jour et de nuit. (…) On était forcés à prier. On était forcés de tout faire. On était surveillés 24h/24." Après neuf mois de détention et quatre audiences devant la justice talibane, Mortaza Behboudi est acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. "J’ai un sentiment de renaître", conclut le journaliste.